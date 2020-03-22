22 Март 2020 2020-03-22T09:14:32+03:00

В Кемерове потратят 700 тысяч рублей на ликвидацию свалок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Кемеровские власти объявили тендер на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок . Работы оцениваются почти в 700 тысяч рублей.

Согласно документу, опубликованному 20 марта на сайте госзакупок, подрядной организации предстоит убрать около 3,38 тысячи кубических метров отходов.

В перечень работ входит: очистка территории от несанкционированных свалок., уборка и вывоз мелкогабаритного мусора, оставленного после ликвидации свалки, погрузка отходов в транспортное средство для дальнейшей утилизации на специализированный полигон, выполнение работ по планировке участков несанкционированных свалок. Все они, согласно условиям контракта, должны быть выполнены до 31 октября текущего года.

-Исполнитель обязан обеспечить возможность ежедневного выполнения работ, включая выходные и праздничные дни, - говорится в документе.

Точная стоимость контракта на сайте госзакупок составила 699 867 рублей. Подать заявку можно до 31 марта, сам аукцион состоится 2 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU