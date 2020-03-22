22 Март 2020 2020-03-22T10:05:35+03:00

Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 22 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб доложил о ситуации в регионе

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Власти Кузбасса рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11.00 22 марта в регионе не выявлено новых случаев заражения.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в городе Кемерово, где продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние за минувшие сутки без отрицательной динамики», - говорится в официальном сообщении.

Также сообщается, что по-прежнему остаются изолированными в инфекционных больницах области восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи продолжают наблюдать за ними и проводить диагностические мероприятия.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU