Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 22 марта
Власти Кузбасса рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11.00 22 марта в регионе не выявлено новых случаев заражения.
«Два пациента с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в городе Кемерово, где продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние за минувшие сутки без отрицательной динамики», - говорится в официальном сообщении.
Также сообщается, что по-прежнему остаются изолированными в инфекционных больницах области восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи продолжают наблюдать за ними и проводить диагностические мероприятия.
Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как выглядят врачи, борющиеся с коронавирусом в Кемерове
Появились фотографии из изолированного инфекционного отделения кемеровской больницы, где находятся заболевшие коронавирусом. Пятеро врачей, не покидающих стены больницы, поделились снимками. (подробности)
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)
10 наивных вопросов о коронавирусе в Кузбассе
В Кузбассе зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. О том, как развивается ситуация и как не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали специалисты кузбасского минздрава и регионального Роспотребнадзора. (подробности)
Как не заразиться коронавирусом: все главные правила
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU