У кемеровских улиц появятся новые указатели

22 Март 2020 2020-03-22T11:07:29+03:00

Их разместят в Заводском районе

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Кемеровские власти объявили аукцион на изготовление и размещение уличных указателей. Они появятся в Заводском районе города.

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, за работу мэрия готова заплатить 298 110 рублей. Сами указатели должны быть выполнены из прямоугольного листового оцинкованного металла толщиной 0,7 миллиметра и размером. 800 на 300 миллиметров с загнутым ребром жесткости по периметру.

Работы, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 31 июля. Также договором установлен не менее чем 2-годичный срок гарантии с момента сдачи актиа выполненных работ.

Заявки поддаются до 2 апреля 2020 года, сам электронный аукцион состоится 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU