22 Март 2020 2020-03-22T14:23:55+03:00

Саночник из Кузбасса стал бронзовым призером чемпионата России. Фото: Федерация санного спорта России

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На санно-бобслейной трассе в Сочи прошел Чемпионат России по санному спорту – 2020. В числе участников был и представитель Кузбасса.

Всего в соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из шести регионов - Москвы, Московской области, Пермского края, Ленинградской области, Кемеровской области, Красноярского края.

В мужских одноместных санях победителем стал Роман Репилов (1:43:142), который представляет Москву и Московскую область. Серебряным призером стал Семен Павличенко (Московская область, Ленинградская область), уступивший Роману Репилову 0,224 секунды.

Бронзу завоевал спортсмен из Кузбасса Степан Федоров, показавший результат 1:43:852.

-В сумме двух заездов Степан уступил лидеру соревнований 0,710 секунды. В первом заезде спортсмен показал 4-ый результат, но во втором сумел обойти Максима Аравина, показавшего изначально лучший результат, - сообщили в Федерации санного спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU