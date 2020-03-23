2020-03-23T05:38:18+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового детского сада в Киселевске

Это сократит очередность и создаст новые рабочие места
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового детского сада в Киселевске. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comСергей Цивилев рассказал о строительстве нового детского сада в Киселевске. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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В Киселевске строится новый детский сад на 190 мест. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что сдача в эксплуатацию этого объекта позволит не только сократить очередность в городе, но и создать 48 новых рабочих мест.

- Кстати, это уже второй детсад, который мы строим в городе благодаря финансированию из федерального бюджета, - отметил губернатор. - Новый детский сад рассчитан на восемь групп детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.

В новом дошкольном учреждении для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют грузопассажирский лифт, чтобы подниматься на второй этаж. Также предусмотрены современные системы безопасности, видеонаблюдения и контроля.

- Но строим не только в Киселевске. В 2020 году в стадии строительства находятся 14 детских садов по всему Кузбассу, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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