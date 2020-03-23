Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового детского сада в Киселевске
В Киселевске строится новый детский сад на 190 мест. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что сдача в эксплуатацию этого объекта позволит не только сократить очередность в городе, но и создать 48 новых рабочих мест.
- Кстати, это уже второй детсад, который мы строим в городе благодаря финансированию из федерального бюджета, - отметил губернатор. - Новый детский сад рассчитан на восемь групп детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.
В новом дошкольном учреждении для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют грузопассажирский лифт, чтобы подниматься на второй этаж. Также предусмотрены современные системы безопасности, видеонаблюдения и контроля.
- Но строим не только в Киселевске. В 2020 году в стадии строительства находятся 14 детских садов по всему Кузбассу, - отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU