Лжебанкиры оформили на кузбассовца кредит в 2 миллиона рублей

23 Март 2020 2020-03-23T05:42:32+03:00

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В Кузбассе еще один житель стал жертвой мошенников-лжебанкиров. Назвав свои персональные данные, мужчина лишился 2 миллионов рублей.

Как рассказал полицейским пострадавший 38-летний житель Калтана, ему позвонила женщина и, представившись сотрудницей банка, убедила в том, что мошенники пытаются на его имя оформить крупный кредит. Для предотвращения несанкционированной операции она предложила мужчине сообщить реквизиты своей банковской карты, а также коды доступа, полученные посредством СМС.

После этого к беседе подключился еще один «сотрудник банка». Он получил от потерпевшего персональные данные, выполнил некие операции и сообщил, что заявка на получение кредита аннулирована.

- Однако вскоре после этого житель Калтана получил уведомление о том, что кредит ему одобрен, часть его пошла на погашение уже имевшегося у него платежного обязательства в размере более 500 000 рублей, а оставшуюся сумму злоумышленники перевели на неизвестные счета, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Известно, что они оформили кредит от имени жителя Калтана, получив посредством персональных данных доступ к его личному кабинету в онлайн-банке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU