2020-03-23T06:59:13+03:00
Общество

Попавшему в ДТП новокузнецкому хоккеисту требуется кровь

Молодой человек находился в машине, слетевшей с моста
Екатерина РОМАНОВА
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Попавшему в ДТП новокузнецкому хоккеисту требуется кровь. ФОТО: instagram.com/nvkzdtp/Попавшему в ДТП новокузнецкому хоккеисту требуется кровь. ФОТО: instagram.com/nvkzdtp/
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В момент аварии, случившейся накануне в Новокузнецке, в упавшем в реку автомобиле находился игрок молодежной хоккейной команды «Кузнецкие медведи». Родные спортсмена обратились к горожанам за помощью.

«Друзья, срочно нужна кровь для моего брата Фростова Михаила Михайловича, 2000 года рождения. Кровь АВ (-) IV группы, отрицательный резус», - написала в социальных сетях сестра пострадавшего Александра.

Сдать кровь можно 23 марта с 9.00 в ГКБ № 1 (проспект Бардина, 30, хирургический корпус, центральный вход) или же ежедневно с 8.00 до 11.00 на станции переливания крови: улица Кутузова, 19. При сдаче обязательно укажите, что кровь для Фростова Михаила.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 22 марта в Орджоникидзевском районе. Здесь водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением и вылетел с проезжей части. При этом автомобиль перевернулся и оказался лежащим на крыше в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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