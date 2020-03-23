23 Март 2020 2020-03-23T08:58:25+03:00

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: двое на лечении, 14 под наблюдением Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На 11 часов утра 23 марта в Кузбассе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние двоих пациентов, проходящих лечение от коронавируса, улучшилось.

За минувшие сутки в Кузбассе не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, в больнице по-прежнему получают лечение два пациента, у которых 14 марта подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки их состояние улучшилось.

Кроме того, в больницах области сейчас находятся 14 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Все они изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU