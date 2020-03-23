23 Март 2020 2020-03-23T08:43:44+03:00

За брошенного с убитой матерью ребенка кузбассовец заплатит 100 тысяч Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Мужчина убил женщину и оставил рядом с трупом 4-летнюю девочку

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Более 12 часов 4-летняя жительница Прокопьевского района находилась рядом с трупом матери в запертом доме. За моральные страдания ребенка заплатит убийца матери.

В январе 2019 года 38-летний мужчина совершил преступление. Он избил женщину, причем множество ударов пришлось по голове. От полученных травм женщина скончалась. Все это происходило на глазах 4-летней дочери погибшей. Позже мужчина покинул жилище, оставив ребенка в одной квартире с трупом. Девочка провела более 12 часов рядом с телом погибшей матери.

Позже мужчину осудили за убийство и приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- Противоправными действиями девочке причинены физические и нравственные страдания, связанные с переживаниями по случаю потери близкого человека, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В связи с этим прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с осужденного в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В январе 2020 года Прокопьевский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал девочке 100 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU