Нарушителя режима самоизоляции обнаружили в Кузбассе

23 Март 2020 2020-03-23T11:42:09+03:00

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Не все кузбассовцы, которым было предписано соблюдение режима самоизоляции, добровольно соблюдают его. Так, одного из прибывших 20 марта из Таиланда туристов заметили в магазине.

Личность мужчины, который вопреки требованиям соблюдения режима самоизоляции отправился на шопинг, уже установили сотрудники полиции. Сообщение о том, что один из пассажиров самолета, прилетевшего 20 марта из Таиланда, вместо самоизоляции ходит по магазинам, сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга СМИ и сети интернет. В аэропорту мужчина, так же как и остальные 136 человек, находившиеся в самолете, получил предписание о карантине на 14 дней. Тем не менее он не стал соблюдать режим изоляции в домашних условиях.

- Сотрудники полиции установили личность данного гражданина. Им оказался 60-летний новокузнечанин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время информация о нем передана специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU