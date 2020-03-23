2020-03-23T12:53:09+03:00
Общество

В Кузбассе вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

Повышение произойдет 1 апреля
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе вырастет плата за капремонт многоквартирных домовВ Кузбассе вырастет плата за капремонт многоквартирных домовФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 апреля в Кузбассе увеличится плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Новый тариф начнет действовать с 1 апреля текущего года.

Постановление, устанавливающее новый размер тарифа, опубликовано на официальном сайте областного правительства.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме с 01.04.2020 в размере 7,69 рубля», - говорится в документе.

Действовать новый тариф будет в течение года. В дальнейшем запланировано его поэтапное повышение: с 1 апреля 2021 года он составит 8,45 рубля, а с 1 апреля 2022 года - 9,29 рубля.

Напомним, что сегодня в качестве взносов за капремонт с одного квадратного метра жилья кузбассовцы платят 6,71 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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