2020-03-23T13:08:10+03:00
Общество

В Кузбассе запускают новый автобусный маршрут Междуреченск – Красноярск

Он начнет работать с 26 марта
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе запускают новый автобусный маршрут Междуреченск – КрасноярскВ Кузбассе запускают новый автобусный маршрут Междуреченск – КрасноярскФото: Максим КИСЕЛЕВ
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С 26 марта запускается новый межрегиональный маршрут «МеждуреченскКрасноярск». Билеты уже находятся в продаже.

Новый автобус будет отправляться до Красноярска по следующему графику:

- от Междуреченской автостанции - в 6.30;

- от Мысковского автовокзала - в 7.00;

- от Новокузнецкого автовокзала - в 8:30;

- от Кемеровского автовокзала - в 12.10;

- от Чебулинской автостанции - в 14.50;

- от Мариинской автостанции - в 15.25.

В Красноярск автобус будет прибывать в 21:35. Дни отправления: в Красноярск – четверг и воскресенье, в Междуреченск – пятница и понедельник.

-Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанций, на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус», - сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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