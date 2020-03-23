В Кузбассе запускают новый автобусный маршрут Междуреченск – Красноярск

23 Март 2020 2020-03-23T13:08:10+03:00

Он начнет работать с 26 марта

Изменить размер текста: A A

С 26 марта запускается новый межрегиональный маршрут «Междуреченск – Красноярск». Билеты уже находятся в продаже.

Новый автобус будет отправляться до Красноярска по следующему графику:

- от Междуреченской автостанции - в 6.30;

- от Мысковского автовокзала - в 7.00;

- от Новокузнецкого автовокзала - в 8:30;

- от Кемеровского автовокзала - в 12.10;

- от Чебулинской автостанции - в 14.50;

- от Мариинской автостанции - в 15.25.

В Красноярск автобус будет прибывать в 21:35. Дни отправления: в Красноярск – четверг и воскресенье, в Междуреченск – пятница и понедельник.

-Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанций, на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус», - сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU