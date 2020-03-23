В Кузбассе запускают новый автобусный маршрут Междуреченск – Красноярск
С 26 марта запускается новый межрегиональный маршрут «Междуреченск – Красноярск». Билеты уже находятся в продаже.
Новый автобус будет отправляться до Красноярска по следующему графику:
- от Междуреченской автостанции - в 6.30;
- от Мысковского автовокзала - в 7.00;
- от Новокузнецкого автовокзала - в 8:30;
- от Кемеровского автовокзала - в 12.10;
- от Чебулинской автостанции - в 14.50;
- от Мариинской автостанции - в 15.25.
В Красноярск автобус будет прибывать в 21:35. Дни отправления: в Красноярск – четверг и воскресенье, в Междуреченск – пятница и понедельник.
-Билеты на рейсы по новому маршруту можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанций, на сайте www.e-traffic.ru или через мобильное приложение «На автобус», - сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
ИСТОЧНИК KP.RU