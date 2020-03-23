2020-03-23T13:29:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ увеличил объем кредитования АПК на 8,5 процента

Заемщиками стали свыше 200 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 900 представителей малого и среднего бизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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С начала 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК около 100 тысяч кредитов на сумму 251 миллиард. рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 8,5 процента. Из них кредиты на общую сумму свыше 34 миллиардов. рублей были направлены в сегмент МСБ. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 47 миллиардов. рублей, краткосрочных – 204 миллиардов рублей.

В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 44 миллиарда рублей. Заемщиками стали свыше 200 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 900 представителей малого и среднего бизнеса. Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство, модернизацию и реконструкцию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных.

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