Группа Би-2 назвала новую дату концерта в Кемерове
Группа Би-2 назвала новые даты концертов в городах Сибири, в том числе в Кемерове. Ранее музыканты сообщали о переносе выступлений из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Как стало известно, концерты перенеслись на конец мая.
«Мы смогли оперативно перенести концерты на ближайшие свободные даты в городах Сибири. Все приобретенные билеты действительны на новые даты, концерты состоятся на ранее заявленных площадках», - написали исполнители в своем Instagram.
Сегодня новая программа выступлений выглядит следующим образом:
20 мая - Иркутск;
23 мая - Красноярск;
25 мая - Новосибирск;
27 мая - Томск;
29 мая - Кемерово;
31 мая - Барнаул.
«Конечно же, мы будем держать руку на пульсе событий - и надеемся увидеться с вами уже через пару месяцев, Сибирь! - отметили Би-2. - Берегите себя! Здоровья вам!»
ИСТОЧНИК KP.RU