Группа Би-2 назвала новую дату концерта в Кемерове

23 Март 2020 2020-03-23T14:34:11+03:00

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Группа Би-2 назвала новые даты концертов в городах Сибири, в том числе в Кемерове. Ранее музыканты сообщали о переносе выступлений из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Как стало известно, концерты перенеслись на конец мая.

«Мы смогли оперативно перенести концерты на ближайшие свободные даты в городах Сибири. Все приобретенные билеты действительны на новые даты, концерты состоятся на ранее заявленных площадках», - написали исполнители в своем Instagram.

Сегодня новая программа выступлений выглядит следующим образом:

20 мая - Иркутск;

23 мая - Красноярск;

25 мая - Новосибирск;

27 мая - Томск;

29 мая - Кемерово;

31 мая - Барнаул.

«Конечно же, мы будем держать руку на пульсе событий - и надеемся увидеться с вами уже через пару месяцев, Сибирь! - отметили Би-2. - Берегите себя! Здоровья вам!»

ИСТОЧНИК KP.RU