2020-03-23T14:35:39+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина убила сожителя из-за хлопнувшей двери

Трагедия случилась в новогоднюю ночь
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе женщина убила сожителя из-за хлопнувшей двериВ Кузбассе женщина убила сожителя из-за хлопнувшей двериФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе перед судом предстанет 43-летняя жительница Яйского района, которая убила своего сожителя. Причиной конфликта стала хлопнувшая подъездная дверь.

Как установило следствие, обвиняемая в новогоднюю ночь находилась в гостях у знакомых, как вдруг услышала хлопок подъездной двери. Женщину это разозлило, и, выйдя на площадку, она начала ругаться. Сожитель попытался успокоить ее, но она восприняла это как оскорбление. Про обиду женщина вспомнила уже дома и после ссоры несколько раз ударила гражданского мужа ножом в грудь и шею. Родственники вызвали ему скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков.

- По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что ранее она отбывала наказание за аналогичное преступление, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении обвиняемой находится на рассмотрении в судебных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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