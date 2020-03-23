В Кемерове ограничили движение большегрузов

23 Март 2020 2020-03-23T15:36:52+03:00

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Кемеровские власти ввели запрет на движение большегрузного транспорта по областному центру в весенний период. Он будет действовать с 23 марта по 21 апреля.

Согласно официальному постановлению, временное ограничение вводится для тяжеловесного и большегрузного транспорта в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог.

«Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки продуктов питания, животных, корма для животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов», - уточняется в документе.

Кроме того, в период ограничения движения по городу могут передвигаться грузовики с дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техникой и материалами, применяемыми при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU