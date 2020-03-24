Продавец из Кузбасса попался на взятке

24 Март 2020 2020-03-24T05:13:31+03:00

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Желание уладить возникшие разногласия со стражами порядка на месте привели кузбассовца на скамью подсудимых. За попытку дать взятку он может оказаться за решеткой.

В феврале 2020 года участковый уполномоченный в городе Осинники проводил проверку торговой точки. Просматривая документы, он выяснил, что часть товара продается без необходимых бумаг, то есть – нелегально. Продавец понял это по-своему и тут же предложил участковому не оформлять протокол, а «забыть» об отсутствии документов. За это он пообещал вознаграждение – 10 тысяч рублей. А чтобы подтвердить серьезность намерений передал 10 тысяч рублей.

- На коррупционную сделку сотрудник полиции не пошел, вызвал следственную группу, - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU