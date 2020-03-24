Снесенную ураганом кровлю восстановили в Шерегеше

24 Март 2020 2020-03-24T06:02:54+03:00

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В Шерегеше вечером 23 марта коммунальщики завершили основные восстановительные работы на крыше дома №10 по улице 40 лет Октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, на доме, пострадавшем от последствий урагана, коммунальщики восстановили кровлю. Они работали в течение всего дня, чтобы как можно скорее отремонтировать крышу. Во коммунальщики проверят качество крепежа на других участках кровли. Если будет нужно, специалисты добавят крепежные элементы на этот и другие участки крыши.

- Это правильный подход делу, уважение к своим землякам, - поблагодарил главу поселка и работников управляющей компании глава Таштагольского района Владимир Макута.

Напомним, дом пострадал от ураганного ветра, который пронесся по Кузбассу в ночь с 21 на 22 марта. Из-за стихии часть кровли на доме в Шерегеше оказалась поврежденной, а в Кемерове на Весенней улице упало дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU