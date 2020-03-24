2020-03-24T06:48:41+03:00
Происшествия

Пенсионер из Новокузнецка разбил чужой автомобиль кастрюлей

Момент полета кастрюли с балкона на видео сняли очевидцы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсионер из Новокузнецка разбил чужой автомобиль кастрюлей. ФОТО: кадр видео instagram.com/nvkzdtpПенсионер из Новокузнецка разбил чужой автомобиль кастрюлей. ФОТО: кадр видео instagram.com/nvkzdtp
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Один из жителей Новокузнецка повредил большой кастрюлей автомобиль, припаркованный возле многоэтажки. Очевидцы инцидента сняли на видео, как это было.

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Пенсионер из Новокузнецка разбил чужой автомобиль кастрюлей
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Видео, на котором запечатлен полет кастрюли с балкона прямо на припаркованный у дома автомобиль, очевидцы выложили в социальные сети. Камера запечатлела пожилого мужчину, стоящего на балконе. В его руках – большая зеленая кастрюля. Мужчина сначала прицеливается, а потом перекидывает кастрюлю через перила балкона. Судя по следующим кадрам, она упала прямо на автомобиль, припаркованный у дом, и повредила его.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущены поступком пенсионера: он повредил чужое имущество. Другие сочувствуют пожилому мужчине: возможно, теперь ему предстоит возмещать ущерб. А один из комментаторов отметил, что знает героя этого ролика.

- Знаю этого дедушку лично, он очень хороший. Строил большие горки во дворе, каждый день выходил и заливал вручную, насажал очень много деревьев, поливали их, - рассказывает подписчик jeniazuzman. - Что случилось, не знаю, зачем он кинул эту кастрюлю?! Не судите строго, на то есть какие-то причины, наверное!

ИСТОЧНИК KP.RU

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