24 Март 2020 2020-03-24T06:48:41+03:00

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Один из жителей Новокузнецка повредил большой кастрюлей автомобиль, припаркованный возле многоэтажки. Очевидцы инцидента сняли на видео, как это было.

nvkzdtp Пенсионер из Новокузнецка разбил чужой автомобиль кастрюлей

Видео, на котором запечатлен полет кастрюли с балкона прямо на припаркованный у дома автомобиль, очевидцы выложили в социальные сети. Камера запечатлела пожилого мужчину, стоящего на балконе. В его руках – большая зеленая кастрюля. Мужчина сначала прицеливается, а потом перекидывает кастрюлю через перила балкона. Судя по следующим кадрам, она упала прямо на автомобиль, припаркованный у дом, и повредила его.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущены поступком пенсионера: он повредил чужое имущество. Другие сочувствуют пожилому мужчине: возможно, теперь ему предстоит возмещать ущерб. А один из комментаторов отметил, что знает героя этого ролика.

- Знаю этого дедушку лично, он очень хороший. Строил большие горки во дворе, каждый день выходил и заливал вручную, насажал очень много деревьев, поливали их, - рассказывает подписчик jeniazuzman. - Что случилось, не знаю, зачем он кинул эту кастрюлю?! Не судите строго, на то есть какие-то причины, наверное!

ИСТОЧНИК KP.RU