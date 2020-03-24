Сергей Цивилев из-за коронавируса поручил ускорить переход транспорта на безналичную систему оплаты

24 Март 2020 2020-03-24T08:29:29+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил ускорить переход транспорта на безналичную систему оплаты проезда. Это должно обезопасить пассажиров от возможного заражения коронавирусом.

-Сегодня в Кузбассе есть техническая возможность подключить весь транспорт на оплату через терминалы. Необходимо оперативно решить все технические и организационные вопросы и ускорить этот процесс: безналичная оплата гораздо удобнее для жителей, которым не приходится отсчитывать мелочь в кошельках, и безопаснее в период повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией, – отметил глава региона.

Как рассказал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, предприятия-перевозчики уже получили 1553 терминала бесконтактной оплаты, всего же их требуется около двух тысяч.

Городской транспорт оснащен валидаторами полностью, а до конца марта 275 терминалов передадут на пригородные маршруты. Таким образом, на безналичную оплату перейдет весь пригородный транспорт региона. До конца года такую же систему оплаты проезда внедрят и частные перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU