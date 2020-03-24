В Кузбассе упал уровень среднемесячной зарплаты

24 Март 2020 2020-03-24T09:34:39+03:00

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Эксперты Кемеровстата опубликовали данные о заработной плате в Кузбассе за январь. Он составил 41 526 рублей, что на 19,4 процента меньше, чем в декабре 2019 года.

Согласно опубликованным данным, больше всего за первый месяц текущего года зарабатывали работники сферы производства химических веществ и продуктов – 64 616 рублей (+3 процента к декабрю) и добычи металлических руд – 60 628 рублей (+15).

Напротив, ощутимо меньше стали доходы производителей кожи и кожаных изделий – 4 847 рублей (-30 процентов к предыдущему месяцу), производителей мебели – 10 396 рублей (-45), работники полиграфической сферы – 13 587 рублей (-22).

При этом отмечается, что по сравнению с январем 2019 года в целом средний уровень заработной платы в целом вырос на 2,4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU