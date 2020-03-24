2020-03-24T11:57:05+03:00
Общество

Коронавирус в Кузбассе: число гостей на регистрацию брака ограничили

На церемонии рекомендуется присутствовать не более 5-6 гостям
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе: число гостей на регистрацию брака ограничилиКоронавирус в Кузбассе: число гостей на регистрацию брака ограничилиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе ограничили число приглашенных гостей в органы ЗАГС. Это связано с минимизацией рисков распространения коронавирусной инфекции.

- В целях профилактики и недопущения случаев распространения коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем минимизировать количество приглашенных гостей в орган ЗАГС во время государственной регистрации брака до 5-6 человек, - сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

Специалисты также добавили, что для минимизации посещений заявление о регистрации брака можно подать через портал госуслуг, а консультации и интересующую информацию получить дистанционно по телефонам органов ЗАГС, размещенным на официальном сайте областного управления ЗАГС.

Кроме того, на ближайшее время полностью отменены запланированные торжественные мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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