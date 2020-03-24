24 Март 2020 2020-03-24T11:57:05+03:00

Коронавирус в Кузбассе: число гостей на регистрацию брака ограничили Фото: Евгения ГУСЕВА

На церемонии рекомендуется присутствовать не более 5-6 гостям

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В Кузбассе ограничили число приглашенных гостей в органы ЗАГС. Это связано с минимизацией рисков распространения коронавирусной инфекции.

- В целях профилактики и недопущения случаев распространения коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем минимизировать количество приглашенных гостей в орган ЗАГС во время государственной регистрации брака до 5-6 человек, - сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

Специалисты также добавили, что для минимизации посещений заявление о регистрации брака можно подать через портал госуслуг, а консультации и интересующую информацию получить дистанционно по телефонам органов ЗАГС, размещенным на официальном сайте областного управления ЗАГС.

Кроме того, на ближайшее время полностью отменены запланированные торжественные мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU