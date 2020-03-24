Кемеровские волонтеры пытаются спасти крыло ушастой сове

24 Март 2020 2020-03-24T12:01:00+03:00

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Волонтеры кемеровского Центра помощи диким и экзотическим животным пытаются спасти крыло ушастой сове. У пернатого обнаружили сложный перелом.

Работники центра предполагают, что ночная хищница получила автотравму.

- Открытый перелом плечевой кости со смещением, оскольчатый, свежий, попробуем остаться с крылом. Функциональным оно не будет, но лучше с крылом, чем без крыла. Хотя нет, вначале еще попробуем выжить, - так описали состояние совы волонтеры.

Они добавили, что новый пациент пытается храбриться и рвет пеленки, хотя для состояния здоровья ему лучше было бы находиться в неподвижном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU