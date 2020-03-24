Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 24 марта

24 Март 2020 2020-03-24T11:24:23+03:00

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Власти Кузбасса рассказали о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 24 марта на одного человека увеличилось число пациентов, которые находятся в больнице с подозрением на контакты с заболевшими.

Также сообщается, что выздоровел первый пациент, у которого был обнаружен коронавирус. Проведенные пробы показали, что в организме заболевшего вирус отсутствует, состояние кемеровчанина оценивается медиками как удовлетворительное. Новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировано.

- Также один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение, - рассказали в штабе. - Еще пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса находятся под наблюдением врачей.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU