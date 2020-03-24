Кемеровский кинотеатр «Гринвич» закрылся из-за коронавируса
Кинотеатр «Гринвич» в Кемерове приостановил работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Когда именно возобновятся сеансы, неизвестно.
Из-за угрозы коронавируса кемеровский кинотеатр, расположенный в одноименном торговом центре на ФПК, с 24 марта прекращает показ кинофильмов и переходит на удаленный режим работы. Сообщение об этом появилось в официальной группе «Гринвича» в соцсетях.
«Если вы купили или выиграли пригласительный билет - подарочный сертификат в наш кинотеатр, но не успели им воспользоваться, не переживайте. Срок действия подобных билетов будет продлен, вы сможете потратить их, как только кинотеатр «Гринвич» вновь откроет свои двери», - сообщили представители учреждения культуры.
Также они отметили, что в группе на этот период будут размещаться новости киноиндустрии, факты из истории кино и фильмы для домашнего просмотра.
«Искренне надеемся, что вынужденный перерыв в кинопрокате продлится недолго. Ну а пока призываем всех набраться терпения, внимательнее относиться к своему здоровью и лишний раз не выходить из дома», - отметили в кинотеатре.
Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU