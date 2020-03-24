Два человека погибли в Кузбассе по вине автокрановщика

24 Март 2020 2020-03-24T16:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе будут судить бывшего машиниста автокрана, по вине которого погибли два его сослуживца. Свою вину в случившемся мужчина не признал.

Как установило следствие, в июне 2019 года 57-летний обвиняемый управлял автокраном во время реконструкции железнодорожных путей на промплощадке угольного предприятия. Во время работы он не убедился в том, что местная линия электропередачи обесточена, и стал поднимать металлическую емкость для бетона. При этом обвиняемый подвел стрелу слишком близко к электрическим проводам, в результате чего образовалась электрическая дуга. От этого находящихся рядом 33-летнего и 24-летнего рабочих, придерживавших груз, ударило электрическим током.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. пострадавших доставили в больницу, однако медики не смогли им помочь - рабочие скончались от полученных повреждений.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевших стало поражение электрическим током. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенная техническая экспертиза подтвердила, что автокрановщик нарушил нормы безопасности. Против него возбудили уголовное дело, сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU