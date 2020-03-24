Кузбассовцы присоединятся к акции «Час Земли»

24 Март 2020 2020-03-24T16:35:09+03:00

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На целый час в субботу, 28 марта, на кузбасских улицах будет темнее, чем обычно. В этот вечер регион присоединится к акции «Час Земли-2020».

Световое оформление зданий, внешнее освещение городских парков, скверов, уличной рекламы будет отключено с 20.30 до 21.20 в субботу, 28 марта. В этот вечер на предприятиях выключат электроприборы, которые не относятся к технологии производства, а также свет в помещениях.

Принять участие во всемирной акции могут не только крупные предприятия, но и каждый кузбассовец. Для этого достаточно всего на час отказаться от пользования электроприборами. К слову, суть акции - эковолонтерство, ответственное потребление, возможность принять участие в экологических мероприятиях. К слову, каждый может решить, какая именно сфера экоактивизма подходит ему. Для этого достаточно пройти тест.

Кроме того, все желающие имеют возможность принять участие в онлайн-марафоне под лозунгом #каждыйможет. В рамках марафона кузбассовцы смогут дать экологические обещания в соцсетях, стать участниками экологической викторины или посмотреть фильмы на природоохранную тематику. А еще каждый может повысить шансы своего города на получение звания «Столица Часа Земли», отметив его на интерактивной карте.

Напомним, акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы и объединяет два миллиарда людей в 188 странах мира. Кузбассовцы с каждым годом становятся все более активными участниками акции. Так, в 2019 году порядка 250 тысяч человек всего за час сэкономили 280 тысяч кВт-час электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU