25 Март 2020 2020-03-25T03:10:44+03:00

Прокопчанка приревновала мужа к бывшей супруге и подожгла ее автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Прокопьевске полицейские задержали женщину, которая подожгла чужой автомобиль. Причиной поступка стала ревность.

Около 1.30 в дежурную часть обратилась 27-летняя горожанка и сообщила о возгорании своего автомобиля Mitsubishi Colt, оставленного на парковке. Несмотря на то, что потерпевшая сама смогла потушить пламя, моторный отсек машины полностью выгорел. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог, а недалеко от самого автомобиля была найдена канистра со следами бензина. Вскоре была задержана и злоумышленница, ею оказалась 33-летняя местная жительница.

-Поступок она объяснила ревностью к бывшей жене своего супруга. Женщина призналась, что после очередной ссоры с мужем облила машину соперницы бензином и подожгла, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь за умышленное повреждение чужого имущества ревнивице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU