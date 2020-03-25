25 Март 2020 2020-03-25T06:48:43+03:00

Школьник разместил в Интернете видео и подставил отца на крупный штраф Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Гурьевске полицейские привлекли к ответственности отца местного школьника. Поводом послужило обнаруженное в интернете видео с участием самого юного «блогера».

Во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили любопытную видеозапись. Она запечатлела, как ребенок в одиночку управляет иномаркой Škoda. Было установлено, что за рулем находился 11-летний школьник, а видео снимает его отец - владелец автомобиля. Он-то и разрешил сыну сесть за руль.

Может быть, об этом видео стражи порядка и не узнали бы, если бы мальчик сам не разместил компрометирующую запись на видеохостинге, где он создал свой собственный канал.

На мужчину составили два административных протокола. Один - за невыполнение родительских обязанностей. Собранные материалы переданы на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Второй протокол - за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права.

- В качестве наказания нарушителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU