Школьник разместил в интернете видео и подставил отца на крупный штраф
В Гурьевске полицейские привлекли к ответственности отца местного школьника. Поводом послужило обнаруженное в интернете видео с участием самого юного «блогера».
Во время мониторинга интернета правоохранители обнаружили любопытную видеозапись. Она запечатлела, как ребенок в одиночку управляет иномаркой Škoda. Было установлено, что за рулем находился 11-летний школьник, а видео снимает его отец - владелец автомобиля. Он-то и разрешил сыну сесть за руль.
Может быть, об этом видео стражи порядка и не узнали бы, если бы мальчик сам не разместил компрометирующую запись на видеохостинге, где он создал свой собственный канал.
На мужчину составили два административных протокола. Один - за невыполнение родительских обязанностей. Собранные материалы переданы на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Второй протокол - за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права.
- В качестве наказания нарушителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU