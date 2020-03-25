2020-03-25T04:52:25+03:00
Общество

В Кемерове начали принимать заявки на отлов бродячих кошек и собак

Жители могут обратиться в специальную службу с 24 марта
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове начали принимать заявки на отлов бродячих кошек и собакВ Кемерове начали принимать заявки на отлов бродячих кошек и собакФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кемерове назначена специальная служба по отлову бродячих собак и кошек. С 24 марта жители областного центра могут оставить заявки на поимку животных.

Обязательства в отношении животных без владельцев, согласно выигранному ранее тендеру, взяла на себя служба «Ветеринарная скорая помощь». Заявки на отлов можно оставлять с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (384-2) 76-34-76 и 8-953-060-2734.

-Животные месяц будут содержаться в приюте, за этот период будут вакцинированы от бешенства, стерилизованы, обработаны от паразитов. Перед выпуском на место обитания каждой собаке будет установлена бирка с порядковым номером, - рассказали в организации.

На таком автомобиле будут забирать животных. Фото: "Ветеринарная скорая помощь"

На таком автомобиле будут забирать животных. Фото: "Ветеринарная скорая помощь"

ИСТОЧНИК KP.RU

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