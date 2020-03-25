Кузбассовец обещал заразить конкурентов коронавирусом за 50 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T10:03:15+03:00

Теперь им занимаются сотрудники полиции и Роспотребнадзора

Изменить размер текста: A A

Житель города Новокузнецка разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о том, что готов оказать помощь в устранении конкурентов. Мужчина обещал «покашлять» на него, а потом сообщить о возможном заражении коронавирусом.

Объявление о неоднозначной услуге на сайте бесплатных объявлений обнаружили сотрудники УМВД России по городу Новокузнецку. Автор объявления написал следующее: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали». Стоимость своеобразной услуги составила 50 000 рублей.

Автора объявления удалось быстро найти. Им оказался 21-летний фитнес-тренер. Молодой человек позже признался, что в Китае он не был, а объявление написал ради шутки, чтобы привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. Сейчас материалы в отношении новокузнечанина переданы в Роспотребнадзор.

Полицейские обращаются к гражданам, которые могли воспользоваться услугами данного гражданина, сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по городу Новокузнецку: 8-(3843)-57-44-03 либо 02 (102 с мобильного).

Сотрудники полиции призывают граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU