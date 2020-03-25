2020-03-25T11:43:58+03:00
Общество

Михаил Малин объяснил, зачем закрывают Кемеровский областной перинатальный центр

Здесь в случае необходимости могут развернуть инфекционный госпиталь
Екатерина РОМАНОВА
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Михаил Малин объяснил, зачем закрывают Кемеровский областной перинатальный центрМихаил Малин объяснил, зачем закрывают Кемеровский областной перинатальный центрФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Кемеровский областной перинатальный центр перепрофилируют для приема возможных больных коронавирусом. Так же, как и роддом №5 в Новокузнецке. Почему именно эти учреждения станут инфекционными госпиталями второго уровня, рассказал Михаил Малин.

Во время пресс-конференции, которая прошла 25 марта в Кемерове, министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин ответил на вопрос, почему закрывается областной перинатальный центр, куда приезжают женщины, имеющие разные осложнения, со всего Кузбасса. Как оказалось, и перинатальный центр в Кемерове, и роддом №5 города Новокузнецка идеально подходят для того, чтобы здесь в случае могли быть размещены заразившиеся коронавирусной инфекцией.

Они оснащены необходимым оборудованием, спроектированы таким образом, чтобы каждый больной мог быть изолирован.

- Там большое количество кислородных точек, так как роддом изначально хорошо спроектирован для профилактики внутрибольничных инфекций и распространения инфекционных заболеваний, отметил Михаил Малин. - Поэтому перинатальный центр выбран для резервного стационара, для возможного появления таких пациентов в случае распространения коронавирусной инфекции.

В Кемерове беременные женщины, нуждающиеся в особо тщательном наблюдении, направляются в Областную детскую клиническую больницу. В настоящий момент недостатка мест для рожениц нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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