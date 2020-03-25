В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров
Утром в среду, 25 марта, в Кузнецком районе Новокузнецка загорелся мебельный цех. Для того чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось полтора часа.
В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров.Видео: Денис Юданов
Сигнал о том, что горит складское помещение в Техническом проезде в Новокузнецке, поступил на пульт диспетчера в 10.15. На место тут же выдвинулись девять единиц техники и 26 пожарных. К тому моменту, когда они прибыли на место ЧП, здание уже вовсю полыхало.
- На момент прибытия первого подразделения из цеха вырывалось открытое пламя, кровля частично обрушилась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
Локализовать пожар удалось лишь к 11 часам утра, а полностью ликвидировать - в 11.35. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU