2020-03-25T12:48:14+03:00
Происшествия

В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров

С огнем боролись 26 человек
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метровВ Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метровФото: Екатерина РОМАНОВА
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Утром в среду, 25 марта, в Кузнецком районе Новокузнецка загорелся мебельный цех. Для того чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось полтора часа.

В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров.Видео: Денис Юданов

Сигнал о том, что горит складское помещение в Техническом проезде в Новокузнецке, поступил на пульт диспетчера в 10.15. На место тут же выдвинулись девять единиц техники и 26 пожарных. К тому моменту, когда они прибыли на место ЧП, здание уже вовсю полыхало.

- На момент прибытия первого подразделения из цеха вырывалось открытое пламя, кровля частично обрушилась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось лишь к 11 часам утра, а полностью ликвидировать - в 11.35. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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