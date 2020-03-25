2020-03-25T12:37:31+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

АО «Россельхозбанк» разработал необходимые меры поддержки клиентов – физических лиц, которые испытывают финансовые трудности в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом
Яков КРЫМСКИЙ
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Заемщики – физические лица, имеющие задолженность по кредиту, при предоставлении в РСХБ документов, подтверждающих наличие у одного из заемщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине, смогут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга (или основного долга и процентов) по кредиту, а также о неприменении к заемщику штрафов и пеней при нарушении условий кредитного договора. Отсрочка по погашению кредитных обязательств может быть предоставлена сроком до 3 месяцев.

«Клиентам РСХБ, оказавшимся в непростой ситуации из-за коронавирусной инфекции, будут оказаны необходимые меры финансовой защиты. Поддержка населения и доступность финансовых услуг является одним из приоритетных направлений деятельности Банка», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию вы можете получить в контакт-центре Банка по телефону: 8 (800) 100-0-100. Звонок по России бесплатный.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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