2020-03-25T13:58:14+03:00
Общество

На карантине по коронавирусу в Кузбассе находится 947 туристов

С прилетом каждого нового самолета их количество увеличивается
Екатерина РОМАНОВА
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На карантине по коронавирусу в Кузбассе находится 947 туристовНа карантине по коронавирусу в Кузбассе находится 947 туристовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заболевших коронавирусом в Кузбассе остается неизменным - два человека. При этом один из них уже выписан из больницы. А вот количество людей, которые находятся на карантине, на сегодня приближается к тысяче.

Как сообщил Михаил Малин, министр здравоохранения Кузбасса, под наблюдением врачей в Кузбассе сейчас находятся 947 человек. 12 из них - в инфекционных больницах, остальные - на самоизоляции.

- Все прибывшие из стран, где есть распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, находятся на самоизоляции, им вручены постановления Роспотребнадзора. На 10-й день после пересечения российской границы они проходят обследование на коронавирус, - отметил Михаил Малин.

Также министр сделал акцент на том, что количество оказавшихся на карантине кузбассовцев увеличивается вместе с тем, как прибывают самолеты из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. Все они оказываются на вынужденном карантине.

К слову, из более чем 1000 обследованных на коронавирус кузбассовцев заболевание обнаружили только у двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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