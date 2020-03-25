2020-03-25T13:50:12+03:00
Происшествия

Трое новокузнечан отобрали у 9-летней сироты квартиру

Жилье ребенку вернули, а злоумышленники пойдут под суд
Екатерина РОМАНОВА
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Трое новокузнечан отобрали у 9-летней сироты квартируТрое новокузнечан отобрали у 9-летней сироты квартируФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новокузнечанин не долго горевал после того, как его сожительница умерла. Он подговорил двух своих приятелей и завладел квартирой дочери бывшей возлюбленной. При этом сама девочка, оставшись сиротой, находилась в социальном учреждении.

9-летняя новокузнечанка осталась сиротой после того, как ее мама умерла. Пока девочка находилась в социальном учреждении, 32-летний сожитель ее матери решил завладеть квартирой. При этом мужчина точно знал, что именно девочка является прямой наследницей эго умершей возлюбленной. Весной 2018 года мужчина подговорил двух своих знакомых – директора агентства недвижимости и риелтора – и те составили подложные документы. По ним выходило, что женщина продала квартиру своему сожителю. С этими бумагами новокузнечанин пошел в суд, и тот признал его законным владельцем недвижимости. Впрочем, жить в этой квартире мужчина не стал, а продал ее за 760 тысяч, а деньги разделил с приятелями.

О мошенничестве стало известно лишь через полгода, когда сотрудники опеки занимались вступлением ребенка в наследство. Тогда-то бумаги, которые предоставляли злоумышленники, передали в следственные органы. Там провели подчерковедческие экспертизы и установили, что документы – поддельные.

- Сделка с недвижимостью признана судом незаконной и 9-летняя девочка восстановлена в правах на квартиру, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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