25 Март 2020 2020-03-25T15:07:04+03:00

Молодым терапевтам и педиатрам выплатят по 500 тысяч рублей в Кузбассе Фото: Анастасия Осипова

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В Законодательном собрании Кузбасса 25 марта приняли дополнение к закону о соцподдержке специалистов, которые работают в государственных поликлиниках, больницах и клиниках. Молодые специалисты и их наставники в 2020 году получат солидные доплаты.

В этом году финансирование медиков увеличится более чем на 300 миллионов рублей. Так, выпускники медвузов, которые после 1 января 2020 года впервые были приняты на работу участковыми врачами-терапевтами или педиатрами, получат единовременное пособие в 500 тысяч рублей. Выпускники медколледжей и училищ, пришедшие работать медсестрами и другими медработниками среднего звена на терапевтические или педиатрические участки, также могут рассчитывать на выплату.

Кроме того, в течение первого года работы у молодых медсестер будут наставники. За наставничество полагается доплата по 1000 рублей в месяц за каждого подопечного и премия по итогам года в размере 38 тысяч рублей за его обучение.

- Цель этой поддержки – удержать молодых специалистов в Кузбассе и создать для них самые хорошие условия, - заявил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, программа соцподержки медработников работает в Кузбассе с 2019 года. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты уже получили 58 врачей – по одному миллиону рублей, а также 53 фельдшера - по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU