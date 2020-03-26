2020-03-26T05:33:38+03:00
Происшествия

Автомобилистка из Новокузнецка сбила ребенка и уехала

Ребенок получил серьезную травму
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобилистка из Новокузнецка сбила ребенка и уехала. ФОТО: кадр видео Опер-ТВАвтомобилистка из Новокузнецка сбила ребенка и уехала. ФОТО: кадр видео Опер-ТВ
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Жительница Новокузнецка целый год не сможет сесть за руль своего автомобиля. Женщину лишили прав после того, как она сбила ребенка, а потом уехала.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в одном из дворов Новоильинского района Новокузнецка. Здесь иномарка, ехавшая по двору, сбила ребенка. За рулем машины была 45-летняя горожанка. Увидев, что из-за нее пострадал ребенок, женщина вышла из машины, о чем-то поговорила со школьником, а потом села в машину и уехала.

Автомобилистка из Новокузнецка сбила ребенка и уехала.Видео: Опер-ТВ

А позже родителям пришлось везти мальчика в больницу, и уже там ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. О травме школьника сотрудники больницы сообщили в полицию. Стражи порядка изучили записи камер наблюдения и установили личность автомобилистки. Женщина призналась, что после ДТП она спросила мальчика, как он себя чувствует.

- Получив ответ, что нигде не болит, горожанка оставила место происшествия, - отметили представители пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

За сбитого во дворе дома ребенка и оставление места ДТП суд назначил новокузнечанке наказание: лишение прав на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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