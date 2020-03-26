26 Март 2020 2020-03-26T05:35:25+03:00

На разборки с соседкой кузбассовец пришел с топором. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области

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59-летняя жительница Киселевска едва не стала жертвой своего соседа. Тот пытался проломить ее дверь топором.

Жительница одного из многоквартирных домов Киселевска рано утром позвонила стражам порядка и сообщила, что мужчина с топором в руках пытается проломить входную дверь в квартиру ее соседки и выкрикивает угрозы. Неадекватного мужчину с топором в руках бойцы Росгвардии действительно застали на лестничной площадке в подъезде.

34-летний мужчина с топором уверял, будто 59-летняя соседка сверху затопила его квартиру - оттого-то он и пришел разбираться с ней. Позже оказалось, что мужчина был очень нетрезв, но вот проблем с законом до сих пор не имел.

- Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали дебошира прибывшим правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU