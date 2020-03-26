Кузбасские хирурги удалили женщине килограммовую опухоль

26 Март 2020 2020-03-26T09:52:22+03:00

Она могла в будущем помешать ей иметь детей

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В Кузбассе врачи удалили пациентке миому матки весом более килограмма. В будущем она сможет планировать беременность.

В Кемеровскую областную клиническую больницу имени Беляева 39-летняя женщина поступила еще в 2017 году. Пациентка жаловалась на боль внизу живота и другие неприятные ощущения. При обследовании медики обнаружили у нее миому матки малых размеров, однако за последний год новообразование значительно увеличилось .

- Миома матки серьезно снижает качество жизни, и в наши дни женщины, стремящиеся забеременеть, откладывают это на более поздний срок и не всегда следят за своим здоровьем, поступая к врачам уже только на хирургическое лечение. Поэтому профилактика и планирование беременности должны стать шагами к решению этой проблемы, - отметила заместитель главного врача по гинекологической помощи Вероника Власова.

Операция по удалению множественной лейомиомы тела матки длилась более четырех часов, вес опухоли составил почти 1,19 килограмма. Женский орган врачам удалось сохранить, а это значит, что в будущем пациентка сможет иметь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU