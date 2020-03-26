В Новокузнецке продолжается снос незаконных киосков

26 Март 2020 2020-03-26T11:54:43+03:00

На этой неделе планируется убрать еще два сооружения

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В Новокузнецке продолжаются работы по демонтажу незаконно размещенных торговых киосков. В администрации города сообщили, что на этой неделе планируется убрать еще два объекта.

Постановление о демонтаже появилось на официальном сайте администрации.

- 27.03.2020 в 10.00 будет осуществляться демонтаж торговых объектов по адресам: проспект Запсибовцев, у здания № 16б, киоск по продаже мороженого «Снежный городок»; проспект Авиаторов, у многоквартирного дома № 102, киоск по продаже мороженого «Снежный городок».

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала о том, что городскими властями ведется работа по ликвидации самовольно установленных киосков и торговых павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU