В Новокузнецке продолжается снос незаконных киосков
В Новокузнецке продолжаются работы по демонтажу незаконно размещенных торговых киосков. В администрации города сообщили, что на этой неделе планируется убрать еще два объекта.
Постановление о демонтаже появилось на официальном сайте администрации.
- 27.03.2020 в 10.00 будет осуществляться демонтаж торговых объектов по адресам: проспект Запсибовцев, у здания № 16б, киоск по продаже мороженого «Снежный городок»; проспект Авиаторов, у многоквартирного дома № 102, киоск по продаже мороженого «Снежный городок».
Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала о том, что городскими властями ведется работа по ликвидации самовольно установленных киосков и торговых павильонов.
ИСТОЧНИК KP.RU