Жительница Кузбасса убила сестру из-за излишнего внимания отца

26 Март 2020 2020-03-26T12:57:20+03:00

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В Кузбассе будут судить 26-летнюю жительницу Тисульского района, которая убила свою старшую сестру. Поводом для конфликта послужило отношение отца.

По версии следствия, в марте этого года обвиняемая у себя дома распивала спиртное в компании своих старших сестер и общих знакомых. Во время застолья одна из старших родственниц предъявила обвиняемой претензии за то, что отец помогает только ей. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой хозяйка дома ударила родственницу ножом в шею.

- Очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшую госпитализировали. Однако спасти женщину врачи не смогли, от полученного повреждения она скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Подозреваемую задержали, со следствием она сотрудничала и вину признала. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU