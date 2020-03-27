2020-03-27T04:49:06+03:00
Общество

В Кузбассе временно прекращают работу ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

В регионе усиливаются ограничительные меры по предотвращению распространения инфекции
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе из-за коронавируса закрывают ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центрыВ Кузбассе из-за коронавируса закрывают ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центрыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе ужесточили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С 26 марта по распоряжению губернатора Сергея Цивилева временно приостанавливается деятельность ряда общественных заведений.

Под ограничение попадает работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров, кинозалов, досуговых центров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных развлекательных мероприятий.

Кроме того, будет остановлена работа кружков, секций, временно запрещено проведение мероприятий в центрах социального обслуживания, работа библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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