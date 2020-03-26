2020-03-26T13:58:42+03:00
Общество

Кемеровские коммунальщики продезинфицируют подъезды, лифты и домофоны из-за коронавируса

Аналогичная работа будет проведена в офисах управляющих компаний
Ирина АВТУШКО
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Кемеровские коммунальщики продезинфицируют подъезды, лифты и домофоны из-за коронавирусаКемеровские коммунальщики продезинфицируют подъезды, лифты и домофоны из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове прошло совещание с участием сотрудников управляющих компаний, одной из тем которого стала санитарная обработка помещений в жилых домах. Меры по дезинфекции мест общего пользования будут усилены, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Прежде всего коммунальщикам рекомендовано дезинфицировать помещения офисов, где часто находятся люди - это кассы, паспортный стол и места приема граждан. Также по возможности они должны оснастить помещения диспенсером для дезинфекции рук.

Помимо этого, разработан регламент по санитарной уборке мест общего пользования в многоквартирных домах.

- Управляющим компаниям рекомендовано ежедневно 2-3 раза в день проводить влажную протирку с применением дезинфицирующих средств дверных ручек, поручней, лестничных перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок лифтов и домофонов. В подъездах на информационных стендах разместить график проведенных работ с подписью исполнителя и временем обработки, - рассказали в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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