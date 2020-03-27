Из-за коронавируса горнолыжные комплексы закрываются в Кузбассе
Глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение о закрытии горнолыжных комплексов на территории Кузбасса. Это делается для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции на территории региона.
Уже с 30 марта работа всех горнолыжных комплексов на территории Кузбасса будет приостановлена до особого распоряжения губернатора. Об этом всех собственников таких комплексом должны оповестить не позднее 28 марта. Согласно распоряжению Сергея Цивилева, с 27 марта останавливается бронирование мест в гостиницах, также отменяется ранее забронированное проживание. Об этом специалисты должны оповестить всех своих клиентов.
- С 30.03.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов, - говорится в приложении к распоряжению о введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровская область-Кузбасс, подписанном 26 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU