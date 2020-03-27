Услуги Россельхозбанка не выходя из дома: возможности биометрической системы и «Голосового помощника»

27 Март 2020 2020-03-27T05:14:29+03:00

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Для действующих клиентов РСХБ запущен новый автоматизированный сервис «Голосовой помощник» на основном номере Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на коротком номере 7787 для абонентов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2 (звонок по России- бесплатный). Теперь с помощью «Голосового помощника» можно получать информацию о состоянии своего счета, операциям по счету или карте, платежам по кредиту (при наличии установленного «кодового слова»). Чтобы получить ответ на самые популярные вопросы, клиентам совершенно не обязательно идти в офис или даже разговаривать с живым оператором Контакт-центра. Не нужно нажимать комбинации кнопок или бродить по длинному голосовому меню - достаточно просто сказать «голосом» интересующую тему или вопрос и «помощник» сам предоставит вам ответ.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.