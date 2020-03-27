Полиция Кузбасса опровергла фейк про облавы на детей и подростков из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T06:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кузбасса призывает жителей области не доверять фейковым новостям о коронавирусе. В частности, недостоверной является информация о выявлении детей в торговых центрах в период карантина.

- В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что «с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Данные сведения не соответствуют действительности.

Такие якобы достоверные сообщения появляются в соцсетях. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В ведомстве отметили, что аналогичные сообщения появлялись и в других регионах, например в Приморском крае, Иркутской области, Туве и тоже были опровергнуты.

Также в полиции напоминают, что за распространение фейков, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU