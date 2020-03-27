27 Март 2020 2020-03-27T08:18:34+03:00

350 кузбассовцев вошли в волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кузбасские добровольцы присоединились к всероссийской акции мывместе2020.рф, организованной в помощь пожилым и маломобильным гражданам в период коронавируса. Заявки на участие подали 350 человек, сообщили в администрации правительства Кузбасса.

- Прежде чем приступить к работе, все проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности. В итоге 100 кузбасских волонтеров уже получили соответствующий сертификат и индивидуальный бейдж, подтверждающий статус, - рассказали в администрации.

Обратиться за помощью волонтеров люди пожилого возраста и маломобильные жители могут по телефону федеральной горячей линии: 8 800-200-34-11. Заявки передаются в региональные волонтерские штабы.

К 24 марта возможностью обратиться к волонтерам воспользовались 19 человек. В основном люди просили купить продукты и лекарства. Все заявки были выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU