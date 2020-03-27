2020-03-27T08:21:16+03:00
Общество

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 27 марта

Межведомственный штаб области рассказал о числе зараженных коронавирусом
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 27 мартаКоронавирус в Кузбассе: последние новости на 27 мартаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Межведомственный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Кузбассе рассказал о ситуации в регионе на 11.00 27 марта. Согласно официальным данным, за прошедшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

Два пациента, у одного из которых диагноз подтвердился накануне, по-прежнему находятся в кемеровской областной инфекционной больнице на лечении. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

- На стационарном наблюдении находится 18 человек. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия, - сообщили в штабе.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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