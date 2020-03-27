МЧС Кузбасса предупредило жителей о ветре до 20 метров в секунду

27 Март 2020 2020-03-27T08:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В МЧС предупредили кузбассовцев об усилении ветра до 20 метров в секунду. Погода ухудшится в отдельных районах области в пятницу, 27 марта.

В ведомстве отметили, что непогоду по возможности лучше переждать в капитальном строении. Во время пребывания дома лучше закрыть все окна, в том числе и на балконе. На улице стоит обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, вблизи строящихся зданий и опор линий электропередачи.

- Не прячьтесь от ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов, - предупредили в МЧС. - Паркуйте автомобиль в гараже, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

В случае возникновения происшествий необходимо сообщать о них по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU